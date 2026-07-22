ZUBILLAGA, Isabel,

MISAS Y FUNERALES

✝ ZUBILLAGA de IRAZU, Isabel, q.e.p.d. - Al cumplirse un año de su partida a la casa del Señor, su familia la recuerda con amor y comunica la celebración de una misa hoy, a las 19, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, avenida Coronel Díaz 2281.

Avisos fúnebres

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