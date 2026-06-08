RECORDATORIOS

✝ CAFETZOGLUS, Alberto N., q.e.p.d., 8-5-2026. - Papaito, que Dios te sostenga en la palma de su mano en el infinito cielo eterno. Te amamos. Tu nieto Tati y tus hijos Verom y Marce.

Avisos fúnebres

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