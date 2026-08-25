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CAMINO, Mirta Rosa
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LA NACION
RECORDATORIOS
CAMINO, Mirta Rosa, Dra., falleció en Buenos Aires, el 25-8-2023. - Daniel Mesz acompaña a sus hijos Juan y Pablo y a su nieto Salvador, quienes la recuerdan con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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