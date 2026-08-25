FERRER, Marisa Bibiana

RECORDATORIOS

✝ FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana (Bibi). - Bibi querida, ¡hace un año que nos cuidas desde el cielo! Nos sentimos protegidos por tu amor, tu ejemplo y legado que ilumina nuestro camino. Te extrañamos mucho, a veces lloramos porque ya no estás y otras sonreímos porque tuvimos la dicha de que estuvieras. Con el mismo amor de siempre, te recordamos, te llevamos en el corazón y estás presente cada día en nuestras vidas. Nuestro consuelo está en la esperanza del reencuentro y, hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te lleve en la palma de su mano. Tu familia.

Avisos fúnebres

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