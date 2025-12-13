LA NACION

GIL, José Rubén

GIL, José Rubén, q.e.p.d., falleció el 3-3-96. - En el día que hubiera sido su cumpleaños, sus hijos Marcelo y Alejandro y Elena lo recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

GIL, José Rubén, q.e.p.d., falleció el 3-3-96. - En el día que hubiera sido su cumpleaños, sus nietos Gastón, Luciana, Facundo, Gonzalo, Marcelo y Silvina María lo recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

