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IVANIER, Pedro
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LA NACION
RECORDATORIOS
✡ IVANIER, Pedro, 26-4-2013. - Un día como hoy te fuiste. Hermosos recuerdos han quedado en nuestra memoria. Vivimos extrañándote. Sarita, Laura, Abi y Juan.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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