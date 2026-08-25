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MARTINEZ RIVIERE, Juan Manuel

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RECORDATORIOS

MARTINEZ RIVIERE, Juan Manuel (Billy), q.e.p.d., falleció el 25-8-2007. - Su hermano Guillermo y Teresita lo recuerdan con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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