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MARTINEZ RIVIERE, Juan Manuel
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ MARTINEZ RIVIERE, Juan Manuel (Billy), q.e.p.d., falleció el 25-8-2007. - Su hermano Guillermo y Teresita lo recuerdan con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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