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PARNETTI, Susana Ester,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PARNETTI, Susana Ester, q.e.p.d., 21-7-2025. - Tu esposo Alejandro Pereiro; tus hijos Pablo Ismael, Luis Esteban y Gabriel Alejandro; tus nueras Dolores, María Clara y Gabriela y tus nietos Joaquina, Bautista, Olivia, Félix, Agustín y Alfonso te recordamos con amor y elevamos una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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