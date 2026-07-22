RECORDATORIOS

✝ PARNETTI, Susana Ester, q.e.p.d., 21-7-2025. - Tu esposo Alejandro Pereiro; tus hijos Pablo Ismael, Luis Esteban y Gabriel Alejandro; tus nueras Dolores, María Clara y Gabriela y tus nietos Joaquina, Bautista, Olivia, Félix, Agustín y Alfonso te recordamos con amor y elevamos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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