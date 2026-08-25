1
PORTOS, Amalia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
PORTOS, Amalia, falleció en Bariloche el 31-7-2026. - Su esposo Dr. Jorge Nicolini sus hijos Juan Ignacio, Fernando y Ana la recordarán siempre como un ser excepcional.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Viktor Frankl, filósofo: “No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como la consciencia de tener una tarea en la vida”
- 3
Un nuevo impacto de Faustino Oro: venció a Magnus Carlsen en una partida blitz
- 4
Hay alerta amarilla y naranja por nevadas, vientos y lluvias este martes 25 de agosto: las provincias afectadas