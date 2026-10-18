ALONSO, Elsa Nélida

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALONSO Vda. de RENIS, Elsa Nélida. - El Consorcio de Propietarios participa el fallecimiento de la señora Elsa y ruega una oración en su memoria.

✝ ALONSO Vda. de RENIS, Elsa Nélida. - Los colaboradores del estudio del Dr. Renis participan el fallecimiento de su señora madre y ruegan una oración en su memoria.

✝ ALONSO Vda. de RENIS, Elsa Nélida. - Sus hijos José Eduardo y Carlos Guillermo Renis, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa