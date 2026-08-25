ARANGUREN, Inés,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARANGUREN de CASTRO ALMEYRA, Inés, q.e.p.d. - Juan Alejandro, Dora y Juani Sánchez Lahoz despiden a la querida Inés y acompañan a su familia.
✝ ARANGUREN de CASTRO ALMEYRA, Inés, 22-8-2026. - Fernando García Frugoni y Gabriela Funes, sus hijos y nietos despedimos con tristeza a Inés y abrazamos a Gampo y las chicas.
✝ ARANGUREN de CASTRO, Inés. - La comisión directiva y los socios de la Cámara Argentina de Productores de Pecán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su socio honorario, Adolfo Castro Almeyra, su esposo, y a toda su familia en este triste momento. Recordarán con aprecio su vínculo con su comunidad.
✝ ARANGUREN, Inés. - Eduardo y Ana Bruchou, sus hijos y nietos despiden a la querida Inés y ruegan una oracion en su memoria.
✝ ARANGUREN de CASTRO, Inés. - Juan y Stephanie Bruchou despiden a Inés con mucho cariño, ruegan una oración en su memoria y saludan a toda la familia Aranguren.
✝ ARANGUREN de CASTRO ALMEYRA, Inés, q.e.p.d. - Techi y Jorge Firpo, hijos y nietos abrazan a Gampo y familia con el recuerdo de una feliz adolescencia. Te extrañaremos. Descansa en paz.
✝ ARANGUREN, Inés, q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno la despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a Adolfo y las chicas.
Aviso publicado en la edición impresa
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