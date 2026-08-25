SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARBIZU, Germán, Calte. buzo táctico. - Acompañamos en el dolor a Marcela, Germán (h.), Martín y Belén. Entrañable subordinado, fue un ejemplo de conducta y coraje, rogamos por su alma y que descanse en paz. Calte. Ramiro y familia.

✝ ARBIZU, Germán, Calte. buzo táctico, q.e.p.d. - El grupo de los Ranas acompaña en su dolor a la familia y despide con tristeza a un gran camarada, que con su comportamiento, coraje y honorabilidad los supo acompañar y dar el ejemplo.

✝ ARBIZU, Germán R., contraalmirante (RE). - Sus compañeros de la Prom 113, 69 y 71 de la ESNM acompañan a su familia y afectos en este momento de profundo dolor, elevando una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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