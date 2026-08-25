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ARBIZU, Germán Roque
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARBIZU, Germán Roque, contraalmirante, q.e.p.d., 24-8-2026. - El Foro de Almirantes Retirados despide a su camarada y ruega una oración en su memoria.
✝ ARBIZU, Germán Roque, q.e.p.d. - El senador Sergio Raúl Vargas y familia despiden con tristeza a Germán y acompañan con cariño a su seres queridos en tan doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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