SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARDUINO, Carlos. - Martita Mullen y sus hijos despiden a Carlos y acompañan con mucho cariño a Florencia, hijos y nietos.

✝ ARDUINO, Carlos. - Jorge y Mónica Aufiero despiden a Carlos con profunda tristeza, acompañan a Florencia, hijas y nietos con cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa