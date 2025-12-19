SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ARIAS, Guillermo Manuel, q.e.p.d. - La AACC participa con profundo dolor el fallecimiento de su consocio y amigo y acompaña a su familia en forma permanente.

† ARIAS, Guillermo Manuel, q.e.p.d. - Su hermana Inés y Federico Cendoya, junto a sus hijos Inesita y Fernando de Pratgay, Martina y Tomás Pereyra Iraola, Delfina y Gonzalo Fagalde y sus nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento. Acompañan a Alicia, Guillermo, Luchi, Juan Cruz, Juan Manuel y Andy con inmenso cariño y ruegan oraciones en su memoria.

† ARIAS, Guillermo Manuel, q.e.p.d., falleció el 18-12-2025. - Su mujer Alicia Heredia, sus hijos Guillermo M y Juan Manuel, sus nueras Andrea Bracco y Luciana Dollera Jofre y su nieto Juan Cruz invitan a la misa de cuerpo presente en la basílica Nuestra Sra. del Pilar hoy, a las 10. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la Recoleta, a las 11. - COMPAÑÍA PRINCIPAL, Tel. 4821-5554.

