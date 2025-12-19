SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ARIAS, Guillermo, q.e.p.d. - Su hermana Elena y Santiago Obarrio, hijos y nietos, participan su fallecimiento e invitan despedirlo con una misa hoy, 10 hs., en la iglesia del Pilar, y posterior entierro en Recoleta.

† ARIAS, Guillermo, q.e.p.d. - Javier y Beatriz Tizado acompañan a Alicia y sus hijos Guillermo y Juan Manuel. A Guillermo se lo recordará por haber hecho un culto de la amistad y por sus obras que fue desarrollando a través del tiempo. Que Dios lo tenga en su gloria.

† ARIAS, Guillermo, q.e.p.d. - Mario, Graciela y Diego de Ipola participan el fallecimiento del querido Guillermo y agradecen oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

