LA NACION

AYBAR DE PACHECO, Sara Josefina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AYBAR de PACHECO, Sara Josefina, q.e.p.d. - Sarita, enviamos una oración y un beso al cielo para vos. Te queremos, tus primos Linares Aybar y familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
    1

    El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas

  2. Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios
    2

    Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios

  3. ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos
    3

    ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos

  4. Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
    4

    Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

Cargando banners ...