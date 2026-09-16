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AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, q.e.p.d., falleció el 15-9-2026. - Su hijo Martín Francisco participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. - LAZARO COSTA. Tel 1151457557.

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, q.e.p.d. - Marcelo Azumendi y sus hijos Francisco y Pedro participan con inmensa pena su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, q.e.p.d. - Su hija Irene y su yerno Diego Delger; sus nietos Delfina y Luca; Sofía; Diego y Adolfina y sus bisnietos Juana, Pipe y Simón recordarán a la querida Agui por siempre.

AZUMENDI, Irene Pilar Ruiz de, q.e.p.d. - Verónica Isenberg y Nicolas Frers acompañan a Kelo y Flia. con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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