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BALTAR, Martha Fanny,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BALTAR de PREZZAVENTO, Martha Fanny, q.e.p.d. - Sus hijos Gustavo y Lorna, Walter y Gabriela, Alejandro y Guillermo y Marcela, sus nietos Lucila y Ramiro, Tomás y María, Juan Patricio y Sofía, Timoteo y Nicolas, Lucas, Martín, Francisco, Catalina, Santiago, Julieta, Trinidad, Martina, Joaquina y Octavio y sus bisnietos Amelia, Torcuato, Ciro, Antonia, Renata, Baltasar y Penélope acompañan a la querida mamá, abuela y bisabuela en su retorno a la Virgen María. Supo disfrutar la vida como ninguna. Que la Virgen María la acompañe siempre. Sus restos serán despedidos hoy, 12 hs., en Parque Memorial, Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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