BALTAR, Martha Fanny,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALTAR de PREZZAVENTO, Martha Fanny, q.e.p.d. - Sus hijos Gustavo y Lorna, Walter y Gabriela, Alejandro y Guillermo y Marcela, sus nietos Lucila y Ramiro, Tomás y María, Juan Patricio y Sofía, Timoteo y Nicolas, Lucas, Martín, Francisco, Catalina, Santiago, Julieta, Trinidad, Martina, Joaquina y Octavio y sus bisnietos Amelia, Torcuato, Ciro, Antonia, Renata, Baltasar y Penélope acompañan a la querida mamá, abuela y bisabuela en su retorno a la Virgen María. Supo disfrutar la vida como ninguna. Que la Virgen María la acompañe siempre. Sus restos serán despedidos hoy, 12 hs., en Parque Memorial, Pilar.

Avisos fúnebres

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