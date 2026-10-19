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BARBERIS, Pedro Raúl,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BARBERIS, Pedro Raúl, q.e.p.d. - Su esposa Aurita, sus hijas Silvia y Claudia, sus hijos políticos Juan y Ángel, sus nietos Atu y Nati, Martín y Maki, Cami y Lau y Luli y Tomy, sus bisnietos Peter, Bojan, Clarita, Anja y Zachi, y su colaboradora Ester, participan su fallecimiento, despiden al querido y entrañable Pedro y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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