SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARBERIS, Pedro Raúl, q.e.p.d. - Su esposa Aurita, sus hijas Silvia y Claudia, sus hijos políticos Juan y Ángel, sus nietos Atu y Nati, Martín y Maki, Cami y Lau y Luli y Tomy, sus bisnietos Peter, Bojan, Clarita, Anja y Zachi, y su colaboradora Ester, participan su fallecimiento, despiden al querido y entrañable Pedro y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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