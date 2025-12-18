1
BARONI DE CULOTTA, Mabel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BARONI de CULOTTA, Mabel, falleció el 16-12-2025. - Celia Aramburu Blomberg la despide con recuerdos inolvidables, abrazando con cariño a toda la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
- 3
Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots
- 4
Tucumán-Lima: Latam cancelará una ruta que comenzó a operar hace dos días por la nueva tasa que cobra un aeropuerto