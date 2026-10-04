SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLUSCIO, Augusto César, M. M. de la R.L. N.° 444, Mediodía en Punto, Or. de Buenos Aires de la G.L. A. de L.L. y A.A. M.M. - Sus H.H. de Log. comunican con profundo pesar la apertura de su cadena de unión, para dejar partir al Oriente eterno a tan noble eslabón. Ante el silencio de sus herramientas, inclinamos nuestros estandartes y honramos su memoria. Su partida enluta nuestro taller, perdurará el vínculo de afecto y fraternidad que siempre nos reunió. Que el G. A. D. U. lo reciba en la luz, y que su recuerdo encuentre morada en el corazón de sus H.H. Paz en su descanso. Luz en su memoria. Que la hoja de acacia te sea leve. Sus H.H. lo despiden con profundo D.D.D. R.L. N.º 444 Mediodía en Punto.

BELLUSCIO, Augusto César. - Mario Hugo Lezana despide con pesar a un maestro del derecho, que prestigió a la universidad y a la Justicia y a quien, además, debe su ingreso al Poder Judicial y buena parte de su formación.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Ana María Conde despide con mucha tristeza al gran maestro, jurista, catedrático y magistrado que dejo una huella imborrable.

BELLUSCIO, Augusto César. - La Cámara Nacional en lo Civil despide con dolor al Dr. Augusto César Belluscio, quien integrara este Cuerpo y la CSJN con destacada labor judicial y gran aporte al Derecho argentino.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d., falleció el 2-10-2026. - El Estudio Fassi y Pfleger despide con profundo dolor a su querido amigo de toda la vida. Muy cercano a nuestras familias, quien deja huellas de excelencia profesional e integridad personal. Acompaña a su familia en este momento.

BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Elsa Gauna y familia despiden con tristeza al eminente jurista y magistrado y acompañan a su familia en el dolor.

✝ BELLUSCIO, Augusto César, q.e.p.d. - Francisco Castex y Luciano Pauls despiden con pesar al querido maestro, recordando siempre sus agudas reflexiones. Acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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