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LA NACION

BENCE, Mónica

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENCE de BOUCHÉ OCAMPO, Mónica, q.e.p.d. - Cristina y M. E. C. Camuyrano despiden a su querida prima y acompañan a Lalo e hijos con todo cariño.

BENCE, Mónica. - Adiós prima querida, beso a Bolita. Abrazamos a los Bouche. Guillermo H. M. Giambastiani y familia.

BENCE de BOUCHÉ, Mónica. - Gracy y Luis Pampliega, Inés y Alberto Berton Moreno, Aurorita Sangronis, Ana Rodriguez Piola, hijos y nietos despiden con cariño a Mónica y ruegan una oración en su memoria.

BENCE de BOUCHÉ OCAMPO, Mónica. - A través de tantos años, pasé con Mónica muy lindos momentos, por los cuales estoy eternamente agradecida. Abrazo a Lalo con el corazón. Cuqui Coleman.

BENCE de BOUCHE, Mónica. - Despedimos a Mónica con mucha tristeza y abrazamos a Lalo y a los chicos con todo nuestro cariño. Guille y Pedro Brandi, hijos y nietos.

BENCE de BOUCHE, Mónica. - Angélica R. de Gowland y sus hijos acompañan a Lalo, Diego, Ignacio y Mónica con cariño y oraciones.

BENCE de BOUCHÉ, Mónica, q.e.p.d. - Fernando y Silvina Rodríguez Lubary acompañan a Lalo e hijos en este triste momento y ruegan una oración por la querida Mónica.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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