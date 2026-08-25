SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENCE de BOUCHÉ OCAMPO, Mónica, q.e.p.d. - Cristina y M. E. C. Camuyrano despiden a su querida prima y acompañan a Lalo e hijos con todo cariño.

✝ BENCE, Mónica. - Adiós prima querida, beso a Bolita. Abrazamos a los Bouche. Guillermo H. M. Giambastiani y familia.

✝ BENCE de BOUCHÉ, Mónica. - Gracy y Luis Pampliega, Inés y Alberto Berton Moreno, Aurorita Sangronis, Ana Rodriguez Piola, hijos y nietos despiden con cariño a Mónica y ruegan una oración en su memoria.

✝ BENCE de BOUCHÉ OCAMPO, Mónica. - A través de tantos años, pasé con Mónica muy lindos momentos, por los cuales estoy eternamente agradecida. Abrazo a Lalo con el corazón. Cuqui Coleman.

✝ BENCE de BOUCHE, Mónica. - Despedimos a Mónica con mucha tristeza y abrazamos a Lalo y a los chicos con todo nuestro cariño. Guille y Pedro Brandi, hijos y nietos.

✝ BENCE de BOUCHE, Mónica. - Angélica R. de Gowland y sus hijos acompañan a Lalo, Diego, Ignacio y Mónica con cariño y oraciones.

✝ BENCE de BOUCHÉ, Mónica, q.e.p.d. - Fernando y Silvina Rodríguez Lubary acompañan a Lalo e hijos en este triste momento y ruegan una oración por la querida Mónica.

Avisos fúnebres

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