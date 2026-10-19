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LA NACION

BESIO, Marta

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BESIO de MARELLI, Marta. - Sus hijos Soledad y Hernán Gómez Novaro participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BESIO de MARELLI, Marta. - Susana M. Besio, sus hijas, sus yernos, sus nietos, sus bisnietas y Fernando Santos Muñoz te despiden con mucho cariño.

BESIO, Martha, murió el 18-10-2026. - María Marta Marenco despide con desconsuelo a su hermana del alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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