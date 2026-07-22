LA NACION

BORDEU, Marta

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BORDEU de JONES, Marta, q.e.p.d. - Pablo Bordeu e Isabelle Firmin Didot y sus hijos Valentina, Marcos y Tomás la despiden con los mejores recuerdos y acompañan con mucho cariño a Juan, Patricia, Carlos, Marcos, Bárbara y María.

BORDEU de JONES, Marta. - Roca y Tany despiden a Marta con tristeza y acompañan a sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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