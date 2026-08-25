1
BOUCHÉ, Mónica Bence de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BOUCHÉ, Mónica Bence de. - Alba, Beatriz, Cristina, Mary y Rina despiden con mucha pena a su hermana en Cristo y ruegan a Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa que la reciba en sus brazos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Viktor Frankl, filósofo: “No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como la consciencia de tener una tarea en la vida”
- 3
Un nuevo impacto de Faustino Oro: venció a Magnus Carlsen en una partida blitz
- 4
Hay alerta amarilla y naranja por nevadas, vientos y lluvias este martes 25 de agosto: las provincias afectadas