SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOUCHÉ, Mónica Bence de. - Alba, Beatriz, Cristina, Mary y Rina despiden con mucha pena a su hermana en Cristo y ruegan a Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa que la reciba en sus brazos.

Avisos fúnebres

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