BOURSE, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BOURSE de MUSKETT, María Teresa. - En la fiesta de la Presentación del Señor, presentó su alma al buen Dios, sostenida en la santa fe católica y la esperanza de la resurrección, asistiéndola en dicho trance su nieto el P. Francisco Cánepa, F.S.S.P.X., dejando como testimonio de una vida ejemplar el ejercicio delicado de la caridad. Clara Falcionelli y Juan Lagalaye y sus hijos y nietos piden oraciones en sufragio de su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa