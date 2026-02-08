LA NACION

BOURSE, María Teresa

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOURSE de MUSKETT, María Teresa. - En la fiesta de la Presentación del Señor, presentó su alma al buen Dios, sostenida en la santa fe católica y la esperanza de la resurrección, asistiéndola en dicho trance su nieto el P. Francisco Cánepa, F.S.S.P.X., dejando como testimonio de una vida ejemplar el ejercicio delicado de la caridad. Clara Falcionelli y Juan Lagalaye y sus hijos y nietos piden oraciones en sufragio de su alma.

