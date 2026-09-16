BRAUN CANTILO, Eduardo,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Santiago Braun acompaña a sus hijos Ercilia, María Eugenia, Eduardo y Rafa, a su mujer Silvia y a sus primos Braun Cantilo con mucho cariño en este triste momento.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Alberto Braun despide a su padrino con mucho cariño.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Ricardo y Fini Braun despiden a Eduardito y acompañan con gran cariño a Silvia, sus hijos y toda la familia.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Roberto Laperche acompaña a Ignacio, a sus hijos y todos los Braun Cantilo con afecto.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Dalzell Piñeiro Sorondo y Avelino Rolón despiden al admirable Eduardito y acompañan con mucho cariño a toda su familia.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Después de toda una vida compartida, te despedimos con mucho cariño. Joyce G. de Bell e hijos.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - Los mejores recuerdos de Pingüinos. Te despedimos con respeto. José y Miguel Azpiroz.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo. - El directorio de Club de Campo Los Pingüinos, los socios y su personal despiden a su primer presidente y piden una oración por su eterno descanso.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Enrique Braun Estrugamou, Peggy de Corral y sus hijos despiden con inmensa tristeza a su gran amigo y compañero de toda una vida y abrazan con enorme cariño a Silvia y a su numerosa y adorable familia. Que Eduardito descanse en paz.
✝ BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d., 14-9-2026. - El consorcio de propietarios Libertad 1339 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
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