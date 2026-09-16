Saltar al contenido principal
LA NACION

BRAUN CANTILO, Eduardo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Santiago Braun acompaña a sus hijos Ercilia, María Eugenia, Eduardo y Rafa, a su mujer Silvia y a sus primos Braun Cantilo con mucho cariño en este triste momento.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Alberto Braun despide a su padrino con mucho cariño.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Ricardo y Fini Braun despiden a Eduardito y acompañan con gran cariño a Silvia, sus hijos y toda la familia.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Roberto Laperche acompaña a Ignacio, a sus hijos y todos los Braun Cantilo con afecto.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Dalzell Piñeiro Sorondo y Avelino Rolón despiden al admirable Eduardito y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Después de toda una vida compartida, te despedimos con mucho cariño. Joyce G. de Bell e hijos.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - Los mejores recuerdos de Pingüinos. Te despedimos con respeto. José y Miguel Azpiroz.

BRAUN CANTILO, Eduardo. - El directorio de Club de Campo Los Pingüinos, los socios y su personal despiden a su primer presidente y piden una oración por su eterno descanso.

BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d. - Enrique Braun Estrugamou, Peggy de Corral y sus hijos despiden con inmensa tristeza a su gran amigo y compañero de toda una vida y abrazan con enorme cariño a Silvia y a su numerosa y adorable familia. Que Eduardito descanse en paz.

BRAUN CANTILO, Eduardo, q.e.p.d., 14-9-2026. - El consorcio de propietarios Libertad 1339 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una pareja de jóvenes murió en Venecia cuando su bote chocó contra un taxi acuático
    1

    Una pareja de jóvenes murió en Venecia cuando su bote chocó contra un taxi acuático

  2. Ramón Díaz, dueño de Los Ramones, logró su primer Gran Campeón Macho Angus: “Es una coronación hermosa”
    2

    Ramón Díaz, dueño de Los Ramones, logró su primer Gran Campeón Macho Angus: “Es una coronación hermosa”

  3. Se agota el tiempo de las reformas
    3

    Se agota el tiempo de las reformas

  4. El percance de la reina Máxima y su hija Amalia durante el Día del Príncipe que no pasó inadvertido
    4

    El percance de la reina Máxima y su hija Amalia durante el Día del Príncipe que no pasó inadvertido