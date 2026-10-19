1
BRAVI, Eduardo Aurelio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BRAVI, Eduardo Aurelio, q.e.p.d., 17-10-2026. - Tu mujer Mónica Broggi, tus hijos Maru y Sebastián Weisz, Moira, Paz y Juanjo Landaburu, Clara y Gustavo Gaetani, Martín y Magali Scalise, tus nietos Pedro, José y Paco Weisz, Lucas y Salvador Álvarez Bognar y Benjamín Subires Bravi, Laureano, Manuela y Justina Landaburu, Vicente, Marco y Alba Gaetani, Uma y Mateo Bravi te despedimos con mucho cariño y rogamos una oración por tu eterno descanso. Te queremos mucho y te vamos a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Ciudad: a 55 años de la tragedia del Ballet del Colón, restauraron la fuente que acompaña el homenaje a sus bailarines
- 3
La trama $LIBRA: una reunión con Leal en Dashi, los chats de Viola y la negociación para sacar a los Milei del expediente penal
- 4
Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta: “¡Muy feliz con mi familia!"