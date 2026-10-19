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BRAVI, Eduardo Aurelio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRAVI, Eduardo Aurelio, q.e.p.d., 17-10-2026. - Tu mujer Mónica Broggi, tus hijos Maru y Sebastián Weisz, Moira, Paz y Juanjo Landaburu, Clara y Gustavo Gaetani, Martín y Magali Scalise, tus nietos Pedro, José y Paco Weisz, Lucas y Salvador Álvarez Bognar y Benjamín Subires Bravi, Laureano, Manuela y Justina Landaburu, Vicente, Marco y Alba Gaetani, Uma y Mateo Bravi te despedimos con mucho cariño y rogamos una oración por tu eterno descanso. Te queremos mucho y te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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