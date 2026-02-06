LA NACION

BURATOVICH, Esteban

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BURATOVICH, Esteban. - Guillermo y Olga Jacovella despiden a Esteban con tristeza y acompañan a Susana y su familia con cariño.

BURATOVICH, Esteban q.e.p.d. - Enrique y Mercedes Muro de Nadal de Avogadro despiden con inmenso dolor a su amigo y gran señor.

BURATOVICH, Esteban. - La familia Galperin (as.) acompaña con mucho cariño a Susana, Mercedes, Santi, Ale y Carola en este triste momento.

BURATOVICH, Esteban D., q.e.p.d., 4-2-2026. - La Federación y el Centro de Acopiadores de Cereales participan con dolor su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.

