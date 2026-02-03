LA NACION

CABALLERO, Osvaldo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABALLERO, Osvaldo q.e.p.d. - El Consejo de Rectores de Universidades Privadas manifiesta su profundo pesar por el deceso del Dr. Osvaldo Caballero, quien fuera rector de la Universidad del Aconcagua y fundador de la Red Andina de Universidades, además de vicepresidente 1º del CRUP. Nuestro acompañamiento a la comunidad de la Universidad del Aconcagua y a sus familiares en este doloroso momento.

