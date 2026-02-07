SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. Un hombre cabal, sencillo, culto e inteligente. Fue una suerte haberlo conocido y una pena que se haya ido. Marcos Roca Antequera.

✝ CANTILO, José María q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Joaquín Álvarez De Toledo, Federico Amuchástegui, Alberto Benchaya, Jorge Birkner, Luis F. Bollaert Mansilla, José Braun Campos, José Luis Caldani, Jorge Ciprián Ollivier, Roberto Condomi Alcorta, Tomás Condomi Alcorta, Juan Carlos Cornejo, Juan Chapar, Alejandro Luis de Elizalde, Raúl de Ezeyza (p), Fernando del Azar, Urbano A. Diaz De Vivar, Máximo Domínguez Alzaga, Miguel Escasany, Carlos Fortin, Francisco Funes, Juan Bautista Garbers, Adolfo García Rebon, Horacio González Alzaga, Tomas González Alzaga, Conrado Guido Garzoli, Alejandro Kenny, Francisco N. Laprida, Carlos Lavalle Cobo, Horacio Luchía Puig, Enrique Madero, Miguel Marengo, Enrique Martínez De Hoz, Eduardo Massera, Alfredo A. Mayol, Jorge Mazzocco, Alejandro Molina Carranza, Luis C. Montenegro, Manuel Mujica, José Nelson, Raúl Nelson, Mauro Ordoñez, Daniel Palenque Bullrich, Hugo Papini, Gildo Piccardo, Aquiles Pirovano, Luis Fernando Posse, Marcelo Quintana, Raúl Sáenz Valiente, Javier Sanz De Urquiza, Ernesto Spangenberg, Javier Ugarte y Javier Ugarte (h) participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ CANTILO, José María. - La familia de La Scala de San Telmo despide con mucho cariño a quien apoyara año tras año los concursos de canto.

✝ CANTILO, José María. - Miguel Sauze Juárez despide a su querido amigo con mucha tristeza y acompaña a María Angélica y familia con todo cariño.

✝ CANTILO, José María. - Mario Terzano, Pablo De Vita, Juan Buchet, Jorge Cabrera y la comunidad de Radio Cultura despiden al querido José María, agradeciendo los años de enseñanzas y rogando oraciones en su memoria.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Elena Robirosa de Peña y sus hijos despiden a José María con tristeza y acompañan a María Angélica con mucho cariño y oraciones.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - El presidente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, Fernando Ferreyra, participa con profundo dolor su fallecimiento.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Oscar Aguilar Valdez, Ubaldo Aguirre, Juan Francisco Albarenque, Joaquín Álvarez de Toledo, Eugenio Aramburu, Eduardo A. Bieule, Santiago Braun, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Alfredo Corti, Pedro J. Dávila, Juan F. de Álzaga,Eugenio de Bari, Felipe A. M. de la Balze, Mariano de la Torre, Javier d¨Ornellas, Federico Eijo, Carlos F. Etcheverrigaray, Orlando J. Ferreres, Juan Eduardo Fleming, Ricardo A. Frers, Lucas Gallotti, Juan R. E. Gear, Ignacio Gómez Álzaga, Alejandro J. Kenny, Roberto J. Laperche, Marcelo Loprete, Jorge Maiz Casas, Ignacio Martínez Tanoira, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Diego Méndez Cañás, Agustín A. Monteverde, Juan José Naón, Samuel Ortiz Basualdo, Jorge Otamendi, Eduardo Padilla Quirno (a.), Daniel Palenque Bullrich, Guillermo J. Pando, Carlos Pereyra Iraola, Rogelio F. Pfirter, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodríguez Giavarini, Julio Sánchez Sorondo, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Octavio Schindler, Domingo Segura, Mario F. Vigo Leguizamón, Enrique Wilson-Rae, Diego C. T. Yofre y Armando Zungri Berhongaray participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

✝ CANTILO, José María, q.e.p.d. - El Coro Santa Cecilia y su directora, Sarita Cafferata, participan con profundo dolor la partida del querido José María y acompañan a su familia con oraciones.

✝ CANTILO, Jose Maria. q.e.p.d. - La Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo, su presidente Gonzalo Pereyra de Olazabal y su secretario general Gustavo Criscuolo despiden con gran pena al querido José María y ruegan una oración en su memoria.

