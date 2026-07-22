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CARREGAL, Mario A

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARREGAL, Mario A. - Pia Carregal y sus hijos Mariana, Fernando y Pia (h.) acompañan a Santiago, Virginia y Teresa y ruegan una oración en su memoria.

CARREGAL, Mario, Dr., q.e.p.d. - Tatis y Willie San Martín, Graciela y Roberto Arcal y Marta y Fernando Ragni despiden con mucha tristeza a su querido amigo y vecino. Acompañan con dolor a su familia.

CARREGAL, Mario. - Hasta siempre Maestro. Marcelo A. Camerini, participa su fallecimiento.

CARREGAL, Mario. - Gustavo Giay y Victoria Girart expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Mario y acompañamos a Santi, Ale, a su familia y seres queridos en este triste momento.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. Los integrantes de Bruchou & Funes de Rioja participan con profundo pesar del fallecimiento de Mario Carregal y acompañan a su familia.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. La familia Funes de Rioja participa con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Mario Carregal y acompaña a su familia en este triste momento, agradecida por los años de amistad compartidos y rogando una oración en su memoria.

CARREGAL, Mario A. - Vicente y Pato Gutierrez, Matt y María Marta Wilson despiden al querido Doc y acompañan a Santi y Ale, y a toda la familia Carregal con mucho cariño.

CARREGAL, Mario A. - Marta Llovet de Gonzalez Presedo participa con profunda tristeza el fallecimiento de su consuegro Mario y acompaña a toda la familia Carregal con mucho cariño.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. Javier y Fernanda Patron, Pablo y Andrea Artagaveytia participan con profundo pesar su fallecimiento, lo despiden con afecto y acompañan a Santiago, Alejandra y su familia en este triste momento, elevando una oración en su memoria.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d. Carlos Barbosa Moyano y Ana María Merlino despiden con gran pena a su querido amigo.

CARREGAL, Mario A., q.e.p.d., falleció el 21-7-2026. - El consejo de dirección, las autoridades del departamento de derecho de la empresa, de la maestría en derecho empresario, profesores, alumnos y graduados de la maestría y toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, participan con pesar el fallecimiento de su querido profesor fundador de la maestría en derecho empresario y miembro de su consejo académico. Siempre se lo recordará con cariño y agradecimiento. Acompañan a toda su familia y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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