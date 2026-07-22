LA NACION

CARREGAL, Mario Alberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARREGAL, Mario Alberto. - Sus hijos Santiago y Alejandra, Virginia y Pedro, Teresa y Gonzalo, sus nietos Santiago, Delfina, Solana, Clara, Manuel, Elisa y Conrado, Felipe y Dolores, Damasia y Guillaume, Olivia y Nelson y Moira; y sus siete bisnietos despedimos con inmenso amor a nuestro querido Doc. Llevaremos su imborrable huella por siempre en nuestros corazones.

CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Los socios, consultores y demás integrantes de Marval O’Farrell Mairal participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera socio del estudio, y acompañan con afecto a Santiago Carregal y a su familia en este doloroso momento. Recordaran siempre su excelencia profesional, su calidez humana y enorme generosidad, cuyo legado perdurará entre todos quienes forman parte de Marval.

CARREGAL, Mario Alberto. - Keka Speicher, sus hijos María José y María Pía Costa de Arguibel, Martín Christello, nietos Ignacio, Ramiro, Mercedes, Camila, Federico, Tomás, y bisnietos despiden a Mario con mucho amor y ruegan una oración por su memoria.

CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Valeria Soifer y Federico Caeiro acompañan a Santiago, Alejandra y a todos los Carregal en este triste momento.

CARREGAL, Mario Alberto. - Gonzalo Casagrande e hijos despiden con tristeza a Mario, acompañando a Tere y a toda la familia Carregal con mucho cariño.

CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Martín Campbell y Ana Sarmiento acompañamos con cariño a Santiago y familia.

CARREGAL, Mario Alberto, (Doc), q.e.p.d. - Juan Ball y sus hijas Damasia, Olivia, Moira, June y familias despiden con mucho amor al tan querido Doc y acompañan a Teresa y Gonzalo, Virginia y Pedro, Santiago y Alejandra y a toda la familia Carregal en este muy triste momento de sus vidas. Te vamos a extrañar mucho Doquete. Muchas gracias por tus enseñanzas y ejemplo de persona de bien.

CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Gabriel y Susan Matarasso, Cecilia Mairal y Andrés Espina, Luciano y Mercedes Ojea Quintana, Hernán y Débora Slemenson, Juan M. e Isabel Diehl Moreno, Pablo y Daiana Gayol, Sergio Tálamo, Francisco y Laura Abeal junto con todos los integrantes del equipo Bancos y Finanzas de Marval, despedimos con afecto al querido Mario, gran maestro de nuestro equipo, y abrazamos a Santiago en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran de mínima los jubilados en agosto
    1

    Cuánto cobran de mínima los jubilados de la Anses en agosto 2026

  2. Un ferry se hundió en minutos con más de un centenar de pasajeros a bordo
    2

    Un ferry se hundió en minutos frente a Guyana con más de un centenar de pasajeros: al menos 41 muertos

  3. Comenzó la construcción de la megamuralla submarina para crear el puerto automatizado más grande del mundo
    3

    Comenzó la construcción de la megamuralla submarina para crear el puerto automatizado más grande del mundo

  4. Las claves del proyecto que presentará Caputo para incentivar el uso de los “dólares del colchón”
    4

    Inocencia fiscal: las claves del proyecto que presentará Caputo para incentivar el uso de los “dólares del colchón”