SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARREGAL, Mario Alberto. - Sus hijos Santiago y Alejandra, Virginia y Pedro, Teresa y Gonzalo, sus nietos Santiago, Delfina, Solana, Clara, Manuel, Elisa y Conrado, Felipe y Dolores, Damasia y Guillaume, Olivia y Nelson y Moira; y sus siete bisnietos despedimos con inmenso amor a nuestro querido Doc. Llevaremos su imborrable huella por siempre en nuestros corazones.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Los socios, consultores y demás integrantes de Marval O’Farrell Mairal participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera socio del estudio, y acompañan con afecto a Santiago Carregal y a su familia en este doloroso momento. Recordaran siempre su excelencia profesional, su calidez humana y enorme generosidad, cuyo legado perdurará entre todos quienes forman parte de Marval.

✝ CARREGAL, Mario Alberto. - Keka Speicher, sus hijos María José y María Pía Costa de Arguibel, Martín Christello, nietos Ignacio, Ramiro, Mercedes, Camila, Federico, Tomás, y bisnietos despiden a Mario con mucho amor y ruegan una oración por su memoria.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Valeria Soifer y Federico Caeiro acompañan a Santiago, Alejandra y a todos los Carregal en este triste momento.

✝ CARREGAL, Mario Alberto. - Gonzalo Casagrande e hijos despiden con tristeza a Mario, acompañando a Tere y a toda la familia Carregal con mucho cariño.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Martín Campbell y Ana Sarmiento acompañamos con cariño a Santiago y familia.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, (Doc), q.e.p.d. - Juan Ball y sus hijas Damasia, Olivia, Moira, June y familias despiden con mucho amor al tan querido Doc y acompañan a Teresa y Gonzalo, Virginia y Pedro, Santiago y Alejandra y a toda la familia Carregal en este muy triste momento de sus vidas. Te vamos a extrañar mucho Doquete. Muchas gracias por tus enseñanzas y ejemplo de persona de bien.

✝ CARREGAL, Mario Alberto, q.e.p.d. - Gabriel y Susan Matarasso, Cecilia Mairal y Andrés Espina, Luciano y Mercedes Ojea Quintana, Hernán y Débora Slemenson, Juan M. e Isabel Diehl Moreno, Pablo y Daiana Gayol, Sergio Tálamo, Francisco y Laura Abeal junto con todos los integrantes del equipo Bancos y Finanzas de Marval, despedimos con afecto al querido Mario, gran maestro de nuestro equipo, y abrazamos a Santiago en este triste momento.

Avisos fúnebres

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