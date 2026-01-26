SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASTELLS de ROJO, Isabel, 25-1-2026. - Querida Mami, Isa, Isabuela, gracias por tantos años compartidos llenos de amor, vitalidad y tennis. Que Dios y la Virgen te abracen y te sigan cuidando. Te vamos a extrañar. Con infinito amor, Marisa, Rodrigo, Manu, Milu, Juambi y Alfonso. Te despedimos en el Memorial hoy a las 11.

✝ CASTELLS, Isabel, q.e.p.d. - Tu hijo José Luis y Claudia y tus nietos Sofía y Juanjo, te despedimos con el recuerdo de muchos momentos felices.

✝ CASTELLS, Isabel, q.e.p.d. - Tu hijo Juan Carlos y Silvia, tu nieta María Paz, María Arrieta y Zulma Chamorro te despedimos y te recordaremos siempre.

✝ CASTELLS de ROJO, Isabel, q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - Su cuñada Griselda Mazzino de Castells (a.) y sus hijos Teresa, Alberto, Clotilde, Fátima y Aldo despiden a su tía Isa con mucho cariño.

✝ CASTELLS, Isabel, q.e.p.d. - La familia Vaca despide a Isabel con mucho cariño y acompañan a sus hijos Marisa, Juan Carlos y José Luis.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa