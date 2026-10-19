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CATALDO, José Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CATALDO, José Luis (Patán) q.e.p.d., falleció el 18-10-2026. - Julio Piumato y la comisión directiva nacional de la UEJN despedimos con profundo dolor al compañero José Luis (Patán) Cataldo, integrante de la comisión directiva nacional y referente del Fuero Civil de la Justicia Nacional. Militante incansable que jamás bajo la guardia. Seguirás presente en cada lucha, en cada conquista y en el corazón de los judiciales. Descansa en paz querido compañero, tu ejemplo nos guiará siempre. Abrazamos a tu familia, amigos y compañeros. Invitamos a despedirlo hoy, de 10 a 11 hs., en Casa Natarello, Alvarez Jonte 2544, CABA y 11.30 hs. responso en capilla Chacarita.
Aviso publicado en la edición impresa
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