SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CERIANI, Martín. - La comisión directiva de Adiras, y el cuerpo ejecutivo de la institución, despiden con profundo pesar a su socio Martín Ceriani, y acompañan en este momento tan doloroso a su familia, sus seres queridos y a su directorio.

Avisos fúnebres

