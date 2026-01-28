1
CERIANI, Martín
CERIANI, Martín. - La comisión directiva de Adiras, y el cuerpo ejecutivo de la institución, despiden con profundo pesar a su socio Martín Ceriani, y acompañan en este momento tan doloroso a su familia, sus seres queridos y a su directorio.
