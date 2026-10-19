SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ CHAMI, Marcos. - Hoy nos toca despedirnos con tristeza, pero te recodaremos con cariño y atesoramos en nuestros corazones todos los momentos vividos. Te amamos profundamente por siempre. Tu compañera de toda la vida, Esperanza y tus hijos, Sebastián, Julián, Nicolás, Maxi, Angie, Sergio y nietos.

✡ CHAMI, Marcos, Z.L. - Marcos Sabbagh, Ana Lía Setton acompañamos con mucha tristeza y dolor a Esperanza y toda su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa