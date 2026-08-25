SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CONDE DAMBSKI, Pablo Estanislao, q.e.p.d. - Su hermana María Condesa Dambski participa con profundo dolor su fallecimiento.

✝ CONDE DAMBSKI, Pablo Estanislao, q.e.p.d. - Su hermana Ana Sofía Condesa Dambski, su marido Carlos von der Heyde, sus hijos y nietos despiden con gran dolor a Pablo y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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