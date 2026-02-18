LA NACION

COPELLO, Gloria,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COPELLO, Gloria, q.e.p.d. - Sus cuñados Nazar Anchorena la despiden con el cariño de siempre, recordando los lindos momentos vividos en El Sollado, Las Palmas y Junín. Acompañamos con oraciones en su memoria a Jimena, Florencia y Vicente.

COPELLO, Gloria, q.e.p.d. María Nazar Anchorena; sus hijos Matías, Joaquín y Marina Ortelli; sus nietos Lola, Sol e Iñaki Llorente despiden a Gloria y acompañan a sus hijos con mucho cariño.

