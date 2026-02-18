SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d., falleció el 17-2-2026. - Sus hijos Ximena y Marcelo, Vicente y Graciela, Florencia y Marcelo junto a sus nietos Ignacio, Camila, Victoria, Pilar, Bautista, Sebastián, Sofía, Dante y Nicolás la despiden con mucho cariño. Se hará un responso hoy, 12.15 hs., en la capilla del cementerio de la Recoleta

✝ COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Su hija Florencia Nazar Anchorena y Marcelo Avellina junto a sus hijos Sebastián, Sofía, Dante, Nicolás, Francisco, Paula, Morena, Martina y su nieta Carmela la despiden con mucho amor.

✝ COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Sus hermanos, Juancho, Gerardo Mónica y familias Despiden a Gloria con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Su hijastra Laura M. Beláustegui y sus hijos, Camila, Agustina Flores Maini, Federico y Justina Girelli, y su nieta Gaia Parma Flores, despiden a Gloria con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

