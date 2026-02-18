LA NACION

COPELLO, N. Gloria,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d., falleció el 17-2-2026. - Sus hijos Ximena y Marcelo, Vicente y Graciela, Florencia y Marcelo junto a sus nietos Ignacio, Camila, Victoria, Pilar, Bautista, Sebastián, Sofía, Dante y Nicolás la despiden con mucho cariño. Se hará un responso hoy, 12.15 hs., en la capilla del cementerio de la Recoleta

COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Su hija Florencia Nazar Anchorena y Marcelo Avellina junto a sus hijos Sebastián, Sofía, Dante, Nicolás, Francisco, Paula, Morena, Martina y su nieta Carmela la despiden con mucho amor.

COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Sus hermanos, Juancho, Gerardo Mónica y familias Despiden a Gloria con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

COPELLO, N. Gloria, q.e.p.d. - Su hijastra Laura M. Beláustegui y sus hijos, Camila, Agustina Flores Maini, Federico y Justina Girelli, y su nieta Gaia Parma Flores, despiden a Gloria con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI
    1

    La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

  2. La Argentina busca sumarse al exclusivo grupo de los mayores productores del mundo de un elemento clave
    2

    Cobre: la Argentina suma inversiones por más de US$10.000 millones en tres años

  3. Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur
    3

    Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur

  4. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17
    4

    Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17