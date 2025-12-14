SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DAMONTE de PÉREZ, Delma H., 1-8-32 - 12-12-2025. - Despiden con mucho cariño y afecto a la licenciada en Museología Delma Haydee Damonte, su esposo, el profesor emérito ingeniero Carlos Alberto Pérez, su hija Dra. Silvia Pérez Damonte, sus nietos y bisnietas, sobrinos y todos sus amigos y seres queridos. Siempre te recordaremos.

Avisos fúnebres

