LA NACION

DEJEAN, Raúl Guillermo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEJEAN, Raúl Guillermo, q.e.p.d. - Su esposa Teresa; sus hijos Juan Pablo, Ignacio y Mariangeles, sus nietos Salvador y Felicitas y su familia lo despiden con mucho amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
    1

    El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas

  2. Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios
    2

    Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios

  3. ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos
    3

    ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos

  4. Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
    4

    Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

Cargando banners ...