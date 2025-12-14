1
DEJEAN, Raúl
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEJEAN, Raúl, q.e.p.d. - Molly y Agustín Caballero despiden al amigo de toda la vida. Acompañan a Teresita y sus hijos con un fuerte abrazo.
† DEJEAN, Raúl, q.e.p.d. - Sus compañeros del patio gris del Colegio del Salvador, camada 1965, acompañan a su familia y piden una oración por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo
- 3
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 4
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar