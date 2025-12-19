LA NACION

DEMARCHI, Luis (Negro)

DEMARCHI, Luis (Negro). - Negro, gracias por haber confiando en mí en mis inicios. Espero haberte cuidado en tus momentos más difíciles, y ahora seguiré haciéndolo con tus hijos Chiqui, Valen, Clemen y Luisa. Ya estás con tu querido Silvestre descansando en paz, y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Tu contadora, Agus Hughes.

DEMARCHI, Luis (Negro). - José Cavanagh y su mujer Paz de la Piedra acompañan a los hijos del Negro y su familia en este triste momento, recordándolo con mucho cariño.

