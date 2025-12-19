LA NACION

DEMARCHI, Luis

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEMARCHI, Luis, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con el cariño de toda una vida a Leo e hijos y nietos Demarchi.

DEMARCHI, Luis A. M., q.e.p.d., 17-12-2025. - Su hermano Leonardo, Carmencita, Lola, Fati, Juanpa, Alejandro, Hernán y nietos despiden al querido Negro, recordando los buenos momentos y sus ocurrencias, acompañando a toda su familia y pidiendo una oración en su memoria.

DEMARCHI, Luis. - Alejandro, Carmen, hermanos e hijos despiden al Negro y acompañan al Joven y a la familia Demarchi con mucho cariño.

DEMARCHI, Luis. - Marta, Luz y María Alemán Demarchi ruegan una oración en su memoria.

DEMARCHI, Luis, q.e.p.d., Fall. 17-12-2025. - Querido negro, tantos momentos lindos compartidos, siempre estarás en mis recuerdos, abrazos a la familia, Fernando Cancel.

DEMARCHI, Luis, q.e.p.d. - Néstor Farías Bouvier extrañará tantos buenos momentos compartidos y acompañará a sus hijos con cariño.

Avisos fúnebres
