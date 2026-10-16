SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DI PROSPERO, Norberto, q.e.p.d. falleció el 14-10-2026. - La vicepresidenta de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, expresa su profundo pesar por su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

✝ DI PROSPERO, Norberto, q.e.p.d. falleció el 14-10-2026. - El Honorable Senado de la Nación despide con pesar a Norberto Di Próspero, quien ha dejado una huella significativa en la historia del movimiento sindical legislativo, acompaña a sus familiares, amigos y compañeros en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ DI PRÓSPERO, Norberto, q.e.p.d. - El secretario parlamentario, Agustín W. Giustinian, y el secretario administrativo del Honorable Senado de la Nación, Alejandro E. Fitzgerald, lamentan profundamente el fallecimiento del secretario general de APL, Norberto Di Próspero, y acompañan a su familia y colaboradores en este doloroso momento.

DI PRÓSPERO, Norberto. - El prosecretario administrativo del H. Senado de la Nación, Lucas Clark, despide con profunda tristeza a Norberto Di Próspero, secretario general de APL. Honra su compromiso con la defensa de los trabajadores legislativos y acompaña a su familia, amigos, compañeros de militancia y demás seres queridos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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