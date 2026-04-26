SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Su esposo Klaus, sus hijos Matias, Sonia y Marcelo Cotignola y sus nietos Javi, Ale y Lucas participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados el martes 28, a las 11, en el Cem. Alemán de Chacarita.

✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Sus hermanos Erica, Inés y Bartolo, Rodolfo y Graciela, Jorge y Gabriela, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con gran dolor su fallecimiento.

✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Susana Lidia Giménez, sus hijos Matias y Federico acompañan a Klaus, Fito y familias en su dolor con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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