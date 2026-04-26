1
DIETL DE BOCKLENBERG, Martha Irene
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Su esposo Klaus, sus hijos Matias, Sonia y Marcelo Cotignola y sus nietos Javi, Ale y Lucas participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados el martes 28, a las 11, en el Cem. Alemán de Chacarita.
✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Sus hermanos Erica, Inés y Bartolo, Rodolfo y Graciela, Jorge y Gabriela, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con gran dolor su fallecimiento.
✝ DIETL de BOCKLENBERG, Martha Irene, q.e.p.d. - Susana Lidia Giménez, sus hijos Matias y Federico acompañan a Klaus, Fito y familias en su dolor con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La psicología dice que las personas que tienen sus casas sucias tienen alto el cortisol
- 3
La Corte rechazó el recurso de queja de una intendenta condenada a pagar 17 millones a un funcionario por agravios en las redes sociales
- 4
Estados Unidos planta bandera en Brasil y disputa con China el control de minerales clave