EVANS, Horacio, Dr.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EVANS, Horacio, Dr. - El Consorcio de Propietarios Lavalle 1441/43 y Lygra S.A. acompañan a su familia e integrantes del Centro Médico Evans en este triste momento.

EVANS, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Pat Dinale despide al gran profesional, hombre de principios y por sobre todo, verdadero testigo de esperanza. Gracias por todo, Doc. Hasta cuando Dios diga.

EVANS, Horacio, Dr. - Estudio Jurídico Patricia Dinale de Jantus, sus colaboradoras Paula Ranzuglia y Patricia Carbó despiden con tristeza al doctor Evans y acompañan a su familia y a Diego con mucho cariño.

