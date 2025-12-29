1
EVANS, Horacio, Dr.
LA NACION
† EVANS, Horacio, Dr. - El Consorcio de Propietarios Lavalle 1441/43 y Lygra S.A. acompañan a su familia e integrantes del Centro Médico Evans en este triste momento.
† EVANS, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Pat Dinale despide al gran profesional, hombre de principios y por sobre todo, verdadero testigo de esperanza. Gracias por todo, Doc. Hasta cuando Dios diga.
† EVANS, Horacio, Dr. - Estudio Jurídico Patricia Dinale de Jantus, sus colaboradoras Paula Ranzuglia y Patricia Carbó despiden con tristeza al doctor Evans y acompañan a su familia y a Diego con mucho cariño.
