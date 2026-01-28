1
FAZZOLARI, Fernando Jorge
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FAZZOLARI, Fernando Jorge, Lic. - El directorio de AC&A lamenta profundamente el fallecimiento del Lic. Fernando Jorge Fazzolari, presidente de IATASA. Acompañamos con sincero pesar a su familia, a sus colaboradores y a toda la comunidad de IATASA en este momento tan triste, recordando su trayectoria y su compromiso profesional.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios
- 3
Caso Bastián: el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”
- 4
River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores