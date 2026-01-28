SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FAZZOLARI, Fernando Jorge, Lic. - El directorio de AC&A lamenta profundamente el fallecimiento del Lic. Fernando Jorge Fazzolari, presidente de IATASA. Acompañamos con sincero pesar a su familia, a sus colaboradores y a toda la comunidad de IATASA en este momento tan triste, recordando su trayectoria y su compromiso profesional.

